Palmeiras vence o Guarani em casa e encaminha vaga nas quartas do Paulistão

O Palmeiras venceu o Guarani por 2 a 0 no domingo (6), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram de Gustavo Scarpa (de pênalti) e Wesley, um em cada tempo.



Com time alternativo e novidades como Giovani e Rafael Navarro como titulares, o Verdão não teve vida fácil para vencer o Bugre. Os donos da casa ficaram com a bola, mas mostraram dificuldade para criar chances, enquanto os visitantes assustaram em contra-ataques. Na parte final, o Guarani teve um a menos e Wesley fechou o placar nos acréscimos.



Com a vitória, o Palmeiras encaminhou a classificação às quartas de final do Paulistão. Invicto, o Palmeiras lidera o Grupo B com 20 pontos e duas partidas a menos no Estadual. O Guarani é o terceiro colocado do Grupo A, com 11, e ainda pode ser ultrapassado pela Inter de Limeira.



O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o São Paulo na quinta-feira (11), no Morumbi, em duelo adiado da 4ª rodada do Paulistão. O Guarani receberá a Ferroviária no sábado.