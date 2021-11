Após cinco vitórias, Palmeiras dá últimas cartadas na caça ao Atlético-MG

Na segunda posição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda tem chances matemáticas de ser campeão, mas a tarefa é muito difícil. O Verdão entra em campo nesta quarta-feira (10) contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, com 55 pontos, dez de diferença para o líder e favorito ao título, o Atlético-MG.



Se quiser ser campeão, o Alviverde precisará de uma façanha mais complicada, talvez, do que o feito que o Grêmio precisa alcançar se quiser fugir da Série B.



A diferença entre a equipe gremista, vice-lanterna do Brasileiro, para o Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, era de nove pontos antes dos jogos desta 31ª rodada (26 para 35), uma distância menor do que a que separa palmeirenses e atleticanos.

O Grêmio ainda tinha um jogo a menos do que os santistas (29 a 30). Já o Pameiras tem o mesmo número de duelos do que o Galo (30), mas ainda fará um confronto direto contra o rival.



Apesar da missão ingrata, o time de Abel Ferreira chega embalado para encarar o Atlético-GO uma vez que, no último domingo (7), venceu o clássico contra o Santos, fora de casa, por 2 a 0.



Além disso, a equipe vem de uma sequência de seis jogos sem perder no Brasileiro, com cinco vitórias consecutivas (Grêmio, Sport, Ceará e Internacional foram as outras vítimas dos palestrinos).



O Palmeiras deve ter a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Renan e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. As mudanças estarão na linha defensiva, sem Gómez e Piquerez, convocados por suas respectivas seleções.



O adversário do Palmeiras na 31ª rodada ainda tenta ganhar distância da zona de rebaixamento. Com 37 pontos, a sete da primeira equipe no Z-4, o Atlético-GO é o 13º colocado e vem de derrotas consecutivas para Sport e Flamengo.





Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira (10)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (FIFA-SC)

Transmissão: Premiere