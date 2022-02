Após derrota, LEC quer mostrar força em 'jogo grande' no Café

O Londrina enfrenta o seu principal rival nesta quarta-feira (9) no estádio do Café em busca de reabilitação no Campeonato Paranaense. O confronto com o Coritiba é sempre um jogo especial para o torcedor alviceleste, que espera ver o Tubarão voltar a vencer depois de dois jogos. O confronto começa às 19h e vale pela sexta rodada.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEC e Coxa fazem campanhas idênticas até aqui no Estadual. Ambos somam dez pontos cada. Nos critérios, o Alviverde é o segundo colocado, enquanto o Alviceleste está em quinto - o Operário lidera com 12. Depois de vencer nas três primeiras rodadas, o Tubarão oscilou e só empatou com o sub-23 do Athletico e perdeu para o FC Cascavel.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

"Esse é um jogo que todo mundo quer participar por ser contra um grande adversário. Vamos entrar super motivados e assim que tem que ser. Tenho certeza de que vamos desempenhar um bom papel", frisou o técnico Vinícius Eutrópio, que está suspenso. O auxiliar Felipe Sampaio vai dirigir o time à beira do gramado.





Apesar de já ter enfrentado o Athletico, que disputa o Estadual com time alternativo, o confronto desta quarta colocará o Londrina pela primeira vez contra um dos grandes do Estado. Eutrópio reconhece a importância da partida e que realmente será um teste para mensurar a força do elenco alviceleste.



Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.