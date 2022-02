Londrina EC anuncia Gustavo Blanco como reforço para temporada

O LEC (Londrina Esporte Clube) anunciou nesta terça-feira (8) o empréstimo do volante Gustavo Blanco. Com contrato com o Atlético-MG até dezembro deste ano, o atleta chega ao Tubarão para reforçar o clube na temporada 2022.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Nascido em Salvador (BA), Gustavo Blanco foi profissionalizado pelo Bahia em 2015, onde jogou por três anos até ser emprestado para o América-MG. Sua desenvoltura chamou a atenção do Atlético-MG, que o contratou em 2017 por empréstimo e logo depois adquiriu o volante de maneira definitiva.



Ele jogou também pelo Goiás e o seu último clube foi o Fortaleza, onde jogou a Série A do Brasileirão no ano passado.



Ao chegar ao Londrina, Gustavo falou da estrutura do clube e projetou uma grande temporada para o LEC.



“Estou muito feliz pela oportunidade. Fiquei impressionado pela estrutura do clube, e estou muito animado pra fazer uma grande temporada. O que posso dizer para o torcedor é que ele pode esperar um profissional muito dedicado e que vai tentar honrar a camisa do Londrina”, destacou.