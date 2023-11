Após desabamento, cupins e morcegos, São Paulo reabre Memorial no Morumbi

Parece inacreditável, mas o único clube brasileiro tricampeão mundial expôs seus troféus em uma sala qualquer do Morumbi durante os últimos quatro anos. O São Paulo fechou seu Memorial de Conquistas para reformas em 2019 e, desde então, o torcedor do time tricolor paulista só teve acesso aos principais troféus do clube em um espaço improvisado, sem toda a preparação e estrutura que exige a história do clube. Isso acabou no início deste mês, quando um novo e repaginado Memorial foi aberto ao público.







O local estava em situação precária quando o clube decidiu pela repaginação do espaço. Fechado durante a pandemia, salas anexas ganharam outros usos e troféus foram jogados, amontoados e empilhados em espaços menores até que não era mais possível acessar o local diante de tantas taças. E isso acabou em tragédia.





Quando a reforma se iniciou e funcionários tentaram acessar a sala onde havia mais troféus empilhados, encontraram um cenário de destruição. Prateleiras desabaram com o peso e os cupins fizeram a festa O local era um emaranhado de lama, lascas de madeira e, no meio disso tudo, troféus. Até morcegos foram encontrados na sala diminuta.

O diagnóstico foi de que em alguma tempestade que atingiu o Morumbi, a água encontrou seu caminho para se infiltrar no espaço e iniciou a destruição. No dia em que a sala foi aberta, funcionários relataram à reportagem que houve choro pela história maltratada ali dentro.





Três troféus menores tiveram perda total. Por sorte, as taças eram de 3º, 4º e 5º lugares de competições de base. Outros tantos tiveram de ser reparados e restaurados. Alguns deles figuram, inclusive, em exposição no novo Memorial Tricolor.

NOVO MEMORIAL DO SÃO PAULO





O espaço físico é o mesmo, mas todo o restante foi modernizado. Para o lugar das legendas físicas dos troféus, TVs foram instaladas ao longo das vitrines com detalhes de cada taça ali exposta.

Na entrada, o torcedor passa por um corredor de telões que mostram o torcedor lotando as arquibancadas do Morumbi em áudio e vídeo. É como se você estivesse entrando no estádio e sendo recepcionado pela torcida.





Dentro do local, a primeira mesa terá óculos de realidade aumentada em um projeto que ainda está em desenvolvimento. Logo ao lado, a história do São Paulo começa a ser contada de forma cronológica com muito mais do que apenas troféus. Itens históricos de momentos importantes também integram a exposição, como a mesa onde foi assinado o documento de concessão do terreno onde hoje é o Morumbi ou a placa que imprimia os carnês que o Tricolor vendeu para finalizar as obras do estádio.





A vitrine organizada leva até o fundo do espaço onde estão os troféus das principais conquistas: taças de Brasileirões, das Libertadores, Mundiais e também da Copa do Brasil. Ao centro da exposição, itens históricos da inauguração do Morumbi criam um espaço de convivência: três bancos originais, dois refletores e o placar original.





No segundo andar há uma exposição de camisas e também troféus de outras modalidades. O projeto do São Paulo é, futuramente, ter uma loja anexa ao Memorial, máquinas de venda com autoatendimento e acesso também pela rua.