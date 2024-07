Paraná ganha do Rio Branco e sai na frente pelo título da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense

O Paraná saiu na frente pelo título da Divisão de Acesso do Estadual. O time da Capital venceu o Rio Branco por 1 a 0, jogando na Vila Capanema, no sábado (20). A volta está programada para o próximo sábado (27), às 16h, em Paranaguá. Ambos já estão garantidos na primeira divisão do Paranaense do ano que vem.





O Tricolor vai jogar por um empate para faturar a taça, enquanto o Leão da Estradinha vai precisar vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para se tornar campeão no tempo normal. Se for apenas um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O confronto da ida foi equilibrado e o único gol saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo com Ítalo, que apareceu bem depois de lançamento na área num lance de cruzamento. “É uma vantagem que precisamos saber lidar. Não podemos ir com um clima de já ganhou. Não vamos para lá empatar e sim para sermos campeões. Temos que ter pés no chão”, afirmou o auxiliar técnico do Paraná, Zé Luiz, em entrevista coletiva.