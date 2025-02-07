Após golaço, zagueiro Caio ganha ‘bênção’ de capitão e de ídolo do Londrina EC

O Londrina é o líder do Campeonato Paranaense após vencer o Azuriz por 2 a 1, no estádio do Café, e está a um ponto da classificação para a fase de mata-mata. A vitória sobre o time de Pato Branco teve gol de Lucas Marques, empate do adversário aos 45 do segundo tempo com Matheus Guimarães, mas o personagem maior foi Caio, autor do gol da vitória com lindo chute de fora da área aos 52 minutos da etapa final.





O defensor, que repetia mais uma boa atuação ao lado de Wallace, mostrou que pode contribuir também ofensivamente. Antes do gol de fora da área - que não é uma de suas características -, Caio já havia cabeceado uma bola que passou próxima ao gol do goleiro Vitor Hugo. O tento diante do Azuriz foi o primeiro de sua carreira como jogador profissional.

“A sensação é inexplicável, nem sabia como comemorar. Eu saí correndo. A gratidão é eterna, obrigado por tudo, nem sei o que falar”, se emocionou Caio em entrevista à Paiquerê 91,7 após o fim da partida. O zagueiro explicou o que pensou na hora da finalização de longa distância.





“Eu estava sozinho. O time dos caras inteiro para o lado de lá do campo. Me posicionei pelo meio-campo, não tinha ninguém. Fiquei levantando o braço para o Maurício, dizendo: ‘Toca, toca, toca’. Aí, recebi e todo mundo: ‘Não chuta, não chuta, não chuta’. Mas eu estava sozinho e arrisquei, pude fazer um belo gol”, disse o jovem de 20 anos. “Passou tudo pela minha cabeça. Nem sei a sensação, é inexplicável. Grato a Deus por tudo.”





Caio estreou como profissional neste ano pelo Londrina. O jogador chegou para a equipe sub-20 no início do ano passado após passagem pelo Botafogo-SP. O zagueiro, que é natural de João Pinheiro, em Minas Gerais, ainda defendeu, na base, o São José-SP, o Internacional e o Vila Nova-GO.





