Ex-Londrina EC, lateral Wendell é apresentado pelo São Paulo

O São Paulo apresentou o lateral-esquerdo Wendell como novo reforço para a temporada 2025. Ele assinou até o final de 2027 e chega livre após assinar pré-contrato com o Tricolor e conseguir sua liberação junto ao Porto (POR). Ele valorizou sua experiência de Europa para ajudar o novo clube. Wendell começou a carreira no Iraty e depois se transferiu para o Londrina durante a gestão da SM Sports. Ficou no LEC de 2011 a 2012, depois foi negociado ao Grêmio Portoalegrense (2013-2014), Bayer Leverkusen (2014-2021) e Porto (2021-2025).





Carreira na Europa: "Fiquei 11 anos na Europa. Quando saímos daqui para lá saímos com mentalidade de que temos o talento do futebol e encontramos outra realidade: mais trabalho, mais disciplina. Tudo isso é aprendizado. Tive uma carreira longa na Europa, o que muita gente não consegue. Espero dar continuidade e que os jogadores jovens que saem daqui cheguem lá com outra mentalidade para fazerem carreiras como Lucas, Oscar, porque o São Paulo é um clube formador"

Negociação: "Começamos com uma brincadeira no café da manhã com o presidente e o Rafael. Presidente brincou que estava precisando, um dia quem sabe. E graças a deus chegou o momento. Foi um processo difícil porque tinha contrato com outra equipe. Estou feliz de estar aqui, com vontade de vencer todos os jogos porque é isso que o São Paulo pede"





Seleção: "Sempre é objetivo. Conversei com o Lucas claro, tenho carinho. É um alvo para mim. Fazendo um bom trabalho aqui, estou mais perto de estar lá, por isso também a escolha pelo São Paulo que é gigante. Passou Lucas, Pablo, Arboleda que é da seleção do país dele"

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE WENDELL:





Calor





"Na Europa estava treinando em frio intenso. Os dias vão passando e vamos nos adaptando, temos um tempo para isso e voltar a adaptar nesse clima de verão. Quero ajudar o mais rápido possível a esse calor"





Escolha pelo São Paulo

"Você olha para o elenco e para a grandeza do clube, muitos títulos até perdi a conta. Jogadores de qualidade, treinador e presidente mostrando interesse, isso conta para o jogador. Por mais que tenha passado 11 anos na Europa, a gente mira sempre um gigante brasileiro e o São Paulo é esse clube que vai brigar por títulos. Jogadores com currículo muito grande."

"Antes de tudo você tem que estar em um lugar onde todos te querem. Sempre demonstraram esse interesse. O clube que mais me mostrou esse caminho que eu queria nesse momento, precisava de um clube onde todo mundo me quisesse. Escolhi o São Paulo pela história, grandeza, pelas pessoas e pela torcida que é o mais importante"





Disputa com Enzo

"É importante ter jogadores de alto nível no grupo, eleva os jogadores. Enzo vem fazendo grandes jogos, começou muito bem e isso aumenta a competitividade. Se tivermos dois em cada posição, vamos estar mais perto de conquistar alguma coisa."





Setor





"Saí do Brasil como um jogador mais ofensivo, mas na Europa é diferente. As características do jogo quem pede é o professor, mas vamos sentindo o que o jogo está pedindo com nossa experiência."

Negociação arrastada





"Ansiedade sempre existe, conforme vai se aproximando o fim da janela a gente vai ficando mais ansioso. Mas deu tudo certo e agora a ansiedade ficou para trás. Estou aqui satisfeito e orgulhoso para dar alegria ao torcedor."





Volta para o Brasil





"O São Paulo é um clube gigante, não só eu voltei, mas vários voltaram para casa. O Brasileiro está cada vez mais alto nível. Lucas foi uma pessoa super importante para eu voltar ao Brasil. Seleção é sempre um objetivo."





Zubeldía





"Está fazendo um grande trabalho. Viu minhas características e vai tentar me adaptar na equipe. Eu quero estar preparado para o que ele quiser. O mais importante da conversa dele foi a vontade dele contar comigo aqui. Espero que a vontade dele agora se transforme na minha vontade de fazer o São Paulo vencer."



