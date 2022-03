Após lesão de Marta, Gabi Portilho é convocada pela Seleção Feminina de Futebol

A atacante do Corinthians Gabi Portilho foi convocada pela técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, para jogar na data Fifa de abril. A atleta foi chamada para a vaga da meia-atacante Marta, do Orlando Pride (Estados Unidos). O Departamento Médico da Seleção Feminina foi informado pelos médicos do clube norte-americano que a atleta sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, impossibilitando a apresentação da atleta no período estipulado pela Fifa.

Gabi e as outras jogadoras brasileiras vão enfrentar a Espanha no dia 7 de abril, no estádio Rico Pérez, em Alicante (ESP), e a Hungria, também em solo espanhol, em San Pedro del Pinatar, na Pinatar Arena, no dia 11 de abril.