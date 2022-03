Corinthians enfrenta Guarani por classificação e mando de campo na semifinal do Paulista

O Corinthians enfrenta o Guarani nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O clube conta com a vitória não só para se classificar, mas para uma importante definição: o mando de campo na semifinal.

O São Paulo já se garantiu na próxima fase após golear o São Bernardo por 4 a 1, e ambos os times dependem do resultado do duelo desta quinta-feira para saber quem terá o torcedor ao seu lado no jogo único que define o finalista.

Por força de regulamento, o mando da semifinal será do time com a melhor campanha no torneio até aquela fase e os pontos continuam sendo computados após a fase de grupos. Assim, o São Paulo chegou a 26 pontos com a vitória sobre o São Bernardo e pode ser igualado pelo elenco corintiano em caso de vitória sobre o Guarani.





Nesse cenário, a decisão de quem terá o mando ficaria para os critérios de desempate. Vale lembrar que para que Corinthians e São Paulo se encontrem na semifinal, o Palmeiras precisa eliminar o Ituano nesta quarta-feira (23) -assim, passaria à semifinal com a melhor campanha.





Se o Corinthians eliminar o Guarani no tempo normal, atingirá oito vitórias, como o São Paulo. O saldo de gols, então, será o fator decisivo. O time do Morumbi tem 11 gols de saldo, contra dez do Corinthians. Em caso de empate, os próximos critérios de desempate são, em ordem: número de gols marcados, número de cartões vermelhos, número de cartões amarelos e sorteio.

Caso o Corinthians vença o Guarani por dois gols de diferença, supera o São Paulo. Se passar com um triunfo por um gol de diferença, terá vantagem em relação ao São Paulo apenas se marcar mais de quatro gols no duelo (4 a 3 em diante). Os corintianos somariam 23 gols contra 22 do rival.





LEIA TAMBÉM: São Paulo vê Cotia decidir enquanto lida com vaias da torcida a Igor Gomes





Se o time corintiano vencer o Guarani por 3 a 2, o critério usado será o número de cartões. Nesse caso, o Corinthians ficaria à frente, pois a equipe não soma nenhum cartão vermelho, contra um do time do Morumbi.





Vale lembrar que um possível clássico Majestoso na semifinal seria com torcida única, como ocorre em São Paulo. Assim, o mando de campo ganha ainda mais peso pelo duelo eliminatório ser decidido em jogo único.





O Corinthians chega à partida com uma nova peça no elenco: o centroavante Júnior Moraes foi apresentado nesta quarta-feira, e já pode ser relacionado por Vítor Pereira. O atleta jogava pelo Shakhtar Donetsk, e teve contrato suspenso pela Fifa devido aos conflitos na Ucrânia. Por outro lado, o lateral-esquerdo Bruno Melo ainda se recupera de lesão na coxa direita, enquanto o goleiro Ivan e o meia-atacante Luan não participaram do último treino do clube, por desconforto na coxa direita e desconforto no quadril, respectivamente. Uma provável escalação do Corinthians para o confronto tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Silva (Júnior Moraes), Willian e Róger Guedes.





Do lado adversário, o técnico Daniel Paulista vê o retorno do goleiro Kozlinski, suspenso na rodada passada. O volante Madison, que precisou usar proteção no pé no último jogo do Guarani, contra o São Bernardo, também deve ser relacionado normalmente para a partida. Sendo assim, o time de Campinas deve entrar em campo com: Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison (Rodrigo Andrade), Índio e Giovanni Augusto; Júlio César, Ronaldo e Lucão do Break.







Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (24)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Transmissão: Paulistão Play, Premiere e YouTube