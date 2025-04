Após máster, Londrina EC mira mais patrocinadores

O Londrina deve buscar mais patrocinadores para a camisa do clube em 2025 mesmo após anunciar a casa de apostas Esporte 365 na posição máster do uniforme da equipe. Atualmente, o LEC tem oito marcas estampadas em diversas partes do equipamento de jogo e quatro propriedades vagas, o que totaliza 12 locais de exposição.





A SAF não pretende "poluir" a camisa alviceleste, mas entende que todos os espaços podem ser preenchidos para ajudar financeiramente o projeto na temporada 2025.

“É claro que nós gostaríamos de adotar um modelo mais europeu, com uma marca só, a máster, e uma na manga. Mas sabemos que o custo é alto, então precisamos aumentar as exposições, apesar de não ser nosso projeto ter uma camisa com muito mais patrocinadores do que o que tem em uma camisa tradicional”, disse Paulo Assis, CEO da SAF do Londrina. “Hoje temos 12 propriedades na camisa e estamos utilizando oito marcas. Queremos fechar mais quatro”, seguiu.





Além da Esporte 365 como máster, o LEC também tem as empresas Onil, Refriko, Unicesumar, Hydronorth, Pado, Cimerian e Unimed como patrocinadoras em espaços diferentes, como camisa, calção e até nos meiões. Assis deixou claro que a ideia do LEC não é aumentar o número de propriedades como outros clubes têm feito, mas disse respeitar adversários que adotam a medida.





“Mesmo que nosso projeto não seja um projeto de camisa com 50 marcas, respeitamos quem faz isso, pois é assim que a conta fecha: para pagar salário em dia, trazer bons atletas e manter o que estão nos clubes. Temos o desafio de manter todo mundo aqui. O elenco tem demonstrado uma entrega muito grande, então manter nossos atletas é um grande reforço para a Série C”, deixou claro o dirigente do Tubarão.





