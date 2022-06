Após pausa, Série B do Brasileiro volta com dois jogos

Após a pausa do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa das Confederações, a Série B retorna nesta terça-feira com dois confrontos, ambos às 21h. No estádio Curuzu, o Paysandu recebe o Guaratinguetá após uma intertemporada sem amistosos e sem contratações. Enquanto o Guará precisa superar a perda de seu principal jogador, o atacante Jonatas Belusso, transferido para o Náutico durante o recesso.

O outro duelo desta terça acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, onde o Bragantino recebe o América-RN. O time potiguar disputou a Taça Ecohouse - torneio amistoso entre ABC, Alecrim, América-RN e Náutico - durante a pausa do Brasileirão. O Alvirrubro terminou a competição em segundo lugar, com seis pontos e três gols.

Confira os jogos da sétima rodada da Série B do Brasileiro 2013:

2/7 - Terça-feira - 21h

Bragantino x América-RN - Estádio Nabi Abi Chedid

Paysandu x Guaratinguetá - Estádio Curuzu





5/7 - Sexta-feira - 21h

ASA x Chapecoense - Estádio Municipal Arapiraca

América-MG x Paraná - Estádio Independência

6/6 - Sábado - 16h20

Joinville x Sport - Arena Joinville

ABC x Atlético-GO - Frasqueirão

São Caetano x Avaí - Estádio 1º de Maio

Palmeiras x oeste - Estádio Prudentão

Figueirense x Boa Esporte - Estádio Orlando Scarpelli

Icasa x Ceará - Estádio Romeirão