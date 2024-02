Após reformulação, revelações da base do Londrina EC ganham espaço

Todas as mudanças, dentro e fora de campo, vividas pelo Londrina neste início de 2024 abriram espaço no elenco profissional para revelações da base do clube. O técnico Emerson Ávila tem proporcionado oportunidades aos garotos e nomes como Victor Hugo, Pablo e Luiz Gustavo já marcaram gols no Campeonato Paranaense.





Do time considerado titular neste momento da temporada, quatro jogadores são revelações do clube: o goleiro Neneca, o lateral-esquerda Lauan, o volante Pedro Cacho e o atacante Peu. Neneca, Cacho e Peu já vêm ganhando espaço há algumas temporadas e hoje tem posições garantidas na escalação de Ávila.





Lauan começou a ter oportunidades no profissional nesta temporada. Após começar no banco de reservas, ganhou a posição de Vinícius Silva e tem agradado ao treinador. Volante de origem, Lauan, 19 anos, ficou fora da última partida em razão de dores musculares. Deve voltar ao time na partida de domingo (25) contra o Maringá, no estádio do Café.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Alguns outros nomes não têm sido titulares absolutos, mas têm ganhado espaço e agradado ao torcedor. O volante Victor Hugo já teve a chance de atuar como titular em algumas partidas, inclusive na Série B do ano passado. Com a versatilidade de fazer vários funções no meio-campo, o jogador tem sempre entrado bem no decorrer dos jogos e marcou um golaço na goleada por 5 a 2 sobre o Azuriz na última rodada.





Com passagens pela base de grandes clubes como Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, o atacante Pablo Juan chegou ao LEC em 2023. O londrinense foi um dos sobreviventes do incêndio no CT Ninho do Urubu, em 2019. O jogador tem se tornado um dos xodós da torcida alviceleste neste Paranaense.

Publicidade





No jogo contra o Andraus, fez o gol salvador que evitou a derrota na Vila Capanema aos 50 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do atacante no time profissional. Contra o Azuriz, entrou bem novamente no decorrer do jogo e fez a jogada para o gol de Victor Hugo.





Quem também marcou pela primeira vez na equipe principal foi o meia-atacante Luiz Gustavo. O Japa, como é chamado pelos companheiros, fechou a goleada sobre o time de Pato Branco no estádio do Café.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: