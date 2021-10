Após vitória no Paranaense, Tubarão faz promoção de ingressos para disputa contra o Goiás

No clima da conquista do título de campeão paranaense, a diretoria do Londrina fará uma promoção no valor dos ingressos para o jogo contra o Goiás, pela 31ª rodada da série B, na terça-feira (19), às 19h, no estádio do Café. Na venda antecipada, até no sábado (16), as entradas terão valor único de R$ 20.

A partir de domingo (17), os preços sobem para R$ 40. Dentro do protocolo estabelecido pela CBF, o estádio do Café está liberado para receber cinco mil torcedores. Apenas o setor das cadeiras cativas estará aberto ao público.



Para adentrar o estádio, o torcedor terá que apresentar o resultado negativo de um teste de RT-PCR ou antígeno com até 48 horas de antecedência. Quem já concluiu o ciclo vacinal basta apresentar a carteira de vacinação e comprovar a imunização. O protocolo determina ainda a aferição de temperatura na entrada do estádio, o uso de máscara e de álcool em gel. Menores de 12 anos não pode frequentar o Café.





Os ingressos podem ser adquiridos nos estádios VGD e Café, lojas da Karilu Sports e Banca Flamengo, no Mercado Shangri-Lá. E também através do site meubilhete.com. Antes do jogo contra o Goiás, no entanto, o LEC encara o Operário, no sábado, às 18h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

