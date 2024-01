Apostador oferece R$ 10 mil a goleiro na Copinha; jogador faz denúncia

A FPF emitiu uma nota sobre o assunto. A federação reafirmou a "ação preventiva" que faz com os jogadores e elogiou a atitude do goleiro.

O objetivo era fazer com que o jogador aceitasse tomar dois gols antes do intervalo. O pagamento de R$ 10 mil sairia dos ganhos em uma casa de apostas esportivas.

O homem mandou mensagem para um goleiro envolvido na partida Nacional 0x1 Avaí, ocorrida ontem no Estádio Comendador Souza, na capital paulista. O nome do atleta e de sua equipe não foram revelados.

A última rodada da fase de grupos da Copinha 2024 contou com uma tentativa frustrada de manipulação de resultados, com um apostador oferecendo R$ 10 mil a um dos jogadores do torneio.





"A Federação Paulista de Futebol informa que tomou conhecimento de uma suposta tentativa de manipulação de resultado antes da partida Nacional-SP x Avaí-SC, pela Copa São Paulo de Futebol Jr., realizada na terça-feira (9), e imediatamente acionou a Polícia Civil e a Stats Perform, empresa parceira responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo.

A denúncia recebida e a consequente ação preventiva da FPF impediram a concretização da suposta tentativa de manipulação.





A FPF tem realizado uma ofensiva contra a manipulação de jogos nesta Copinha por meio de palestras preventivas para todos os atletas, membros de comissões técnicas e diretores das sedes com orientações e diretrizes.





A FPF é a entidade esportiva pioneira no combate à manipulação de competições e resultados, com ações práticas desde 2015, pela criação do Comitê de Integridade, monitoramento de partidas em tempo real e acordo de cooperação firmado em 2020 com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance), principal organização de integridade no esporte."





