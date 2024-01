Genro do sertanejo Chitãozinho é novo reforço do Londrina EC

O meio-campo Rafael Longuine é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. Casado com Aline, filha do sertanejo Chitãozinho e prima da cantora Sandy, jogador de 33 anos chega ao Tubarão para a disputa do Campeonato Paranaense e do Campeonato Brasileiro da Série C.



Longuine é paranaense de Paranavaí (PR) e iniciou sua carreira no sub-20 do Juventude em 2008. Em 2009, foi para o XV de Jaú (SP) e em 2010, estreou no profissional do Comercial, de Ribeirão Preto (SP).



No ano seguinte, foi emprestado ao Inter de Bebedouro-SP e retornou ao Comercial. Em 2012, atuou no futebol austríaco pelo LASK Linz e voltou ao Comercial.



Em 2013, iniciou o ano no Comercial e depois se transferiu ao Rio Branco (SP). Em 2014, atuou novamente pelo Rio Branco de Americana-SP. Em 2015, passou por São Bento (SP), Osasco Audax (SP) e chegou ao Santos. Pelo clube praiano, disputou o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A.