Arbitral define data de início do Campeonato Paranaense 2025

A Federação Paranaense de Futebol se reúne na noite desta terça-feira (12) com os 12 clubes que vão participar do Campeonato Paranaense de 2025. O arbitral vai definir todos os detalhes da competição, além das questões financeiras.





A principal questão a ser discutida é quanto ao início do Estadual. Em razão de calendário do futebol brasileiro no ano que vem, o Paranaense terá que ser antecipado. A CBF já confirmou que a Série A do Brasileiro começa no dia 29 de março. Com isso, os estaduais terão que terminar antes do início da principal competição do país.

A previsão inicial era que o Paranaense começasse no dia 15 de janeiro. A tendência agora é que a bola comece a rolar entre o dia 5 e 8 de janeiro. Apesar das mudanças no calendário, os estaduais vão seguir com 16 datas disponíveis e, por isso, o regulamento do Paranaense será mantido.





Na primeira fase, as 12 equipes jogam entre si em apenas um turno e os oito primeiros se classificam, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A partir das quartas de final, jogos eliminatórias de ida e volta até a definição dos finalistas.

As 12 equipes que vão disputar o Paranaense 2025 são Londrina, Athletico, Coritiba, Paraná Clube, Operário, Maringá, Cascavel, Cianorte, Rio Branco, Azuriz, Andraus e São Joseense.





