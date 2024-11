Argentina pede ordem e mobiliza 1.500 policiais para final da Libertadores

Após quadro dias de ações de segurança reforçadas pela capital, Buenos Aires tem neste sábado (30) 1.500 policiais mobilizados para fazer trabalhar no Monumental de Núñez, o estádio que às 17h recebe a final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, e no seu entorno.





O ministro de Segurança da capital, Waldo Wolff, fala em um "operativo de segurança histórico" feito em coordenação com os ministérios de segurança nacional e da província de Buenos Aires. Policiais federais também foram mobilizados para acompanhar dirigentes e árbitros.

Wolff disse que há um centro de comando unificado analisando o transcorrer do dia de duelo entre os times brasileiros e pediu que as torcidas cheguem cedo ao Monumental, para que possam passar por todos as etapas de segurança sem transtorno ou atraso.





"Os controles de segurança são muitos, e seremos implacáveis com as sanções que tenhamos de aplicar aos que pretendem gerar caos, criar situações de violência ou desrespeitar ordens policiais", disse o ministro da Capital Autônoma de Buenos Aires.

Pela quarta vez nos últimos cinco anos, a final da Libertadores terá dois clubes brasileiros. Desta feita, no formato de decisão em jogo único adotado desde 2019, o campeonato será resolvido na Argentina.





O conjunto de ações de segurança iniciadas na última quarta-feira pela capital argentina para receber as torcidas brasileiras que pintam Buenos Aires de alvinegro deve terminar nesta segunda-feira (2).