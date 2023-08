Ariel tem chance no Londrina EC diante do Tombense

Contratado na janela do meio do ano, o meia Ariel será titular pela primeira vez no Londrina na partida desta sexta-feira (1º) diante do Tombense, no estádio do Café. O jogador foi o escolhido pelo técnico Eduardo Souza para substituir Higor Leite, entregue ao departamento médico, em razão de uma lesão muscular na panturrilha.





Ariel pertence ao Goiás e chegou por empréstimo ao Londrina. Contratado sob grande expectativa, o meia ainda não deslanchou no clube e foi utilizado apenas em cinco partidas até aqui da Série B, todas entrando no decorrer dos jogos. Na última partida, na derrota para a Ponte Preta, em Campinas, Ariel entrou no lugar de Higor Leite ainda no primeiro tempo e fez a sua melhor apresentação com a camisa alviceleste.

A boa atuação foi elogiada pelo treinador e o jogador ganhou a preferência de Eduardo Souza. A outra opção do técnico é Diego Jardel. No entanto, Jardel ficou de fora de várias rodadas, em razão de uma lesão e só voltou a treinar na última semana. A tendência é que fique no banco de reservas.





