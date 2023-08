Londrina Futsal é goleado em casa pelo Stein Cascavel pela Liga Feminina

O Londrina Futsal Feminino foi goleado em casa pelo Stein Cascavel na noite de quarta-feira (30), em partida atrasada da 5ª rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal). O time visitante venceu por 4 a 0 no ginásio Anhanguera/Unopar Piza.





Aos 2:40, em jogada de linha de fundo, o Stein abriu o marcador com Jaque Nunes. O primeiro tempo terminou com muita pressão do Londrina, que parou em boa atuação da goleira Júlia.

Na segunda etapa, em jogada muito parecida com a do primeiro gol, com 1:13, Camilinha ampliou o marcador. Aos 6:16, em chute de fora da área, Alice marcou o terceiro. Já com a goleira-linha, com 13:32, Duda de longa distância, fechou o placar.





Com o resultado, o Alviceleste se manteve com 17 pontos e está na 4ª colocação da competição.





O próximo jogo do time londrinense será no domingo (10), às 17h, em Cianorte (Noroeste), no ginásio Tancredo Neves, contra o Guibon Foods/Cianorte, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense Série Ouro.