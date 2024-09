Arrascaeta causa divergência antes do jogo, mas vira herói do Flamengo

A ideia de Tite sem poder contar com Pedro era que os meio-campistas fossem mais decisivos na frente. Deu certo. Voltando de lesão, Arrascaeta foi o herói da vitória do Flamengo sobre o Bahia que colocou a equipe na quarta semifinal seguida de Copa do Brasil. Mesmo assim, a escalação gerou debates entre a comissão.



Arrascaeta passou praticamente um mês fora. Ele sentiu a posterior da coxa no clássico com o Botafogo em 18 de agosto. Desde então, ficou se recuperando no Ninho.

Tite divergiu sobre mandar o uruguaio para o jogo. Ele não queria, mas a comissão deu o aval. No fim, Arrasca marcou e garantiu a vaga em partida com atuação segura do rubro-negro.



O meia deixou o campo sentindo e gerou uma preocupação inicial. No entanto, o Flamengo entende ser apenas cansaço no primeiro momento. Ele será avaliado na reapresentação, mas deixou o Maracanã caminhando sem dificuldades.

Mesmo sem estar fisicamente inteiro, Arrascaeta vem sendo importante para o Fla. Ele tem oito gols e 10 assistências na temporada. Sem Pedro, é o que mais participa de lances decisivos na equipe.



No jogo que se lesionou, Arrascaeta se colocou a disposição porque De la Cruz estava sem condições. A ideia da comissão era usar cada um em um tempo contra o Botafogo, mas Nico não teve condições de jogo e pediu desculpas. Arrasca se comprometeu a atuar os 90 minutos, mas acabou se lesionando com oito.



O Flamengo vai analisar quem tem condições de atuar diante do Vasco. A equipe, vale lembrar, tem o primeiro jogo das quartas da Libertadores na próxima semana, contra o Peñarol, em casa.