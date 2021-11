Atacante do Cruzeiro se desculpa após nova curtida em provocação ao próprio time

O jovem atacante Vitor Leque, 20, do Cruzeiro, publicou um vídeo em sua conta no Instagram nesta quinta-feira (4) em que se desculpa por ter curtido, no dia anterior, uma postagem na rede social que fazia menção a uma provocação de torcedores do Atlético-MG ao arquirrival.



A publicação que gerou a nova polêmica do atacante com as redes sociais mostrava atleticanos segurando um caixão azul de papelão com a letra B, em alusão à presença do Cruzeiro na segunda divisão. Ainda nesta quarta, o time celeste anunciou que o caso era inadmissível e que o atleta se retrataria.



Em seu vídeo, Vitor atribui a responsabilidade pela curtida a pessoas próximas a ele que, segundo o jogador, geriam seus perfis nas redes sociais. Ele ainda afirmou que iria agora procurar um profissional para executar esse trabalho. "Mil desculpas, mesmo", disse ele no registro.

O caso ocorreu dez dias depois de o mesmo jogador ter curtido uma outra postagem no Instagram que depreciava o Cruzeiro e exaltava o Atlético-MG.



A publicação anterior citava o mau momento do time celeste, distante do G-4 da Série B, em oposição à fase dos atleticanos, disparados na liderança do Brasileiro. Na ocasião, ele se desculpou com um breve texto na mesma rede social, em que dizia ter reagido à imagem sem querer.



Emprestado pelo Atlético-GO, o atacante vinha sendo titular no time de Vanderlei Luxemburgo até o penúltimo compromisso do Cruzeiro, quando foi expulso no acréscimos da partida, já substituído pelo treinador. Após ter cumprido suspensão, ele voltará à equipe na visita ao Londrina às 21h30 desta sexta (5).



A partida é fundamental na briga que resta do Cruzeiro na competição, para fugir da Série C, já que o acesso não é mais possível nesta edição. Na 14ª posição, o time celeste tem 40 pontos, apenas dois a mais que o Londrina, justamente o clube que abre a zona de rebaixamento.





Local: Estádio do Café, em Londrina

Horário: 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (5)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Transmissão: SporTV e Premiere