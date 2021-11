Estádio do Café poderá receber apenas 5 mil torcedores nesta sexta-feira

Apesar do novo decreto estadual autorizar eventos abertos no Paraná com até 15 mil pessoas, o estádio do Café continuará com a sua capacidade reduzida para o jogo entre Londrina e Cruzeiro, na sexta-feira (5), às 21h30, pela 34ª rodada da Série B.



Um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em setembro entre a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e o Corpo de Bombeiros permitiu que o Café voltasse a receber público com o afrouxamento das restrições da pandemia do novo coronavírus, mas liberado apenas para cinco mil torcedores. O TAC tem validade de um ano.

O Corpo de Bombeiros exige adequações no acesso do público ao setor das cadeiras cativas, como a retirada de degraus, além de ajustes em corrimões e parapeitos e saídas de emergência.





"O TAC foi a forma que encontramos para conseguir fazer as melhorias exigidas e ao mesmo tempo liberar o estádio para receber o público. Precisamos licitar o projeto, mesmo sabendo que algumas destas reformas não poderão ser feitas por mexer na estrutura do estádio. Vamos precisar propor outras alternativas de adequação. O último projeto é de 2012 e algumas normas precisam ser atualizadas", afirmou o presidente da FEL, Marcelo Oguido, sem dar um prazo para a abertura da licitação.

Questionado se as novas regras estaduais para eventos seriam seguidas em Londrina, o prefeito Marcelo Belinati (PP) acenou de forma positiva, mas não entrou no mérito sobre a liberação ou não do Café para receber um público maior.





