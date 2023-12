Atacante Henrique é o novo contratado do Londrina Esporte Clube

O Londrina Esporte Clube anunciou oficialmente nesta quinta-feira (28) a contratação do atacante Henrique, de 30 anos, como parte de seu elenco para a temporada de 2024. O jogador agrega sua experiência em clubes nacionais e internacionais nas disputas pelos campeonatos Paranaense e Brasileirão Série C.





Mais cedo, o time também anunciou a contratação do lateral-direito Thiago Ennes.



Henrique deu seus primeiros passos no mundo do futebol nas categorias de base do Grêmio e no Internacional. Sua estreia profissional ocorreu no Ipatinga-MG, por empréstimo.