Thiago Ennes é o novo lateral-direito do Londrina

Thiago Ennes é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O lateral-direito de 27 anos chega para reforçar o time no Campeonato Paranaense e na Série C, competição que o jogador já disputou por outros clubes.

O jogador teve passagens na base em clubes do Rio de Janeiro, como: CF Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Fluminense e Flamengo. Chegou ao profissional do clube rubro-negro em 2016 sendo emprestado ao União Madeira-POR, Cuiabá e Náutico, nos anos de 2017 e 2018.

O atleta ainda teve passagens por, São Bernardo, Confiança, Remo, Santo André, Sampaio Corrêa, Náutico e Paysandu e pelo Campinense-PB.



FICHA TÉCNICA





THIAGO ENNES, lateral-direito Nome completo: Thiago Ennes Moreira

Data de nascimento: 05/03/1996 (27 anos)

Cidade que nasceu: Magé-RJ

Altura: 1,78m

Dominância: Destro

Instagram: @thiagoennes96