Atacante Kaique é o novo contratado do Londrina EC

O atacante Kaique é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2025. O atleta de 20 anos chega para a disputa do Campeonato Paranaense e Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo é definitivo até o final da temporada de 2026.





O jogador surgiu nas categorias de base do futebol paulista com passagens pelo Santo André e São Bernardo. Ainda passou por Cruzeiro, Ibrachina-SP e Flamengo-SP.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em 2024, chegou ao sub-20 do Ceará, em que disputou seis jogos na última Série B, onde o clube cearense conquistou o acesso. Foi semifinalista da Copa do Brasil sub-20.





KAIQUE, atacante

Publicidade





Nome completo: Kaique Rodrigues Barbosa Santos

Publicidade

Data de nascimento: 30/07/2004 (20 anos)

Cidade que nasceu: São Paulo-SP

Publicidade

Altura: 1,95m

Dominância: Destro

Publicidade

Instagram: @kaikao_k9





Clubes como profissional:

Publicidade





2025: Londrina

2024: Ceará

2023: Flamengo-SP (base)