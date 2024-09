Atlético-MG controla, elimina São Paulo em BH e vai à semi da Copa do Brasil

O Atlético-MG soube usar a vantagem construída no Morumbis em agosto, empatou com o São Paulo por 0 a 0, nesta quinta-feira (12), em Belo Horizonte e, além de manter um tabu de oito anos diante dos paulistas, carimbou sua vaga na semifinal da Copa do Brasil. O elenco de Luis Zubeldía, por outro lado, vê o sonho do bi do torneio chegar ao fim e está eliminado.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O resultado coloca o Vasco no caminho dos mineiros - os cariocas despacharam o Athletico nos pênaltis na quarta-feira. Os duelos vão ocorrer nas semanas dos dias 2 e 16 de outubro. Flamengo e Corinthians estão do outro lado da chave.

Publicidade



Além da classificação, o Atlético-MG garantiu mais R$ 9,4 milhões aos cofres. Este valor é pago pela CBF aos times que alcançam à semifinal da Copa do Brasil.



O JOGO

Publicidade



O 1° tempo foi de alternância de poder, muitas faltas e poucas chances de gol. Os donos da casa ensaiaram uma pressão, mas foram neutralizados por um São Paulo que apertou a marcação e cravou nove faltas. Os mineiros emplacaram duas boas oportunidades com a dupla Hulk-Paulinho funcionando, mas Rafael apareceu e salvou o Tricolor.



Na etapa final, o Atlético-MG desacelerou o ritmo e apostou nas bolas paradas diante de um inspirado goleiro rival. Nos minutos finais, os paulistas se lançaram desesperadamente ao ataque, mas não capricharam na pontaria até o apito final de Ramon Abatti Abel.

Publicidade



LANCES DE DESTAQUE



Otávio fora. O duelo começou truncado e com uma lesão de Otávio, que caiu no gramado após um carrinho de Luiz Gustavo e deslocou o ombro esquerdo. O atleticano recebeu atendimento médico e, com muita dor, acabou substituído pelo zagueiro Bruno Fuchs quase quatro minutos após a queda. A mudança fez com que Battaglia avançasse para a função de volante.

Publicidade



Em casa, mando eu? Empurrado por sua torcida, o Atlético-MG ensaiou alguns ataques diante de um faltoso adversário - em meio às divididas, Scarpa chegou a forçar uma boa defesa do Rafael, por exemplo. Os paulistas, no entanto, melhoraram a partir dos 20 minutos e conseguiram, aos poucos, igualar a posse de bola e alcançar a área de Everson.



Luciano no quase. Já ditando o ritmo do jogo e pressionando a saída dos mineiros, o São Paulo conseguiu chegar com perigo pela primeira vez aos 33 minutos. Liziero aproveitou chute sem direção da zaga rival na ponta esquerda, ajeitou o corpo e cruzou para Luciano, que se antecipou e parou em boa intervenção de Everson.

Publicidade



Rafael, duas vezes, salva. O Galo respondeu e assustou duas vezes antes do intervalo - e em ambas com Hulk servindo Paulinho: primeiro, em contra-ataque que começou com bobeada de Liziero, e depois em lance que surgiu com bote errado de Alan Franco. Rafael mostrou serviço e, bem posicionado, evitou o pior para o São Paulo ao bloquear as finalizações do camisa 10.



Rafael (de novo) brilha. O 2° tempo começou com um São Paulo apressado e gerando uma série de contra-ataques aos donos da casa, e um deles acabou com falta de Rato em Saravia na ponta direita. Scarpa cobrou na medida para Hulk cabecear, mas Rafael, quase que em cima da linha, apareceu para defender.

Publicidade



Jogo picotado. O Atlético-MG, bem menos nervoso do que o adversário, passou a usar o tempo a seu favor e aproveitou o embate para trocar passes e ganhar segundos valiosos em meio às consecutivas faltas marcadas por Ramon Abatti Abel. Gabriel Milito renovou seu setor ofensivo ao colocar Igor Gomes no lugar de Bernard na casa dos 20 minutos - enquanto isso, Zubeldía optou por não fazer qualquer substituição.



São Paulo renovado, mas descalibrado. O técnico do Tricolor fez suas primeiras alterações com 29 minutos: Welington e Rato deixaram o gramado para as entradas respectivas de Michel Araújo e Erick - o segundo teve chance clara pouco tempo depois de ser acionado, mas errou, e por muito, o alvo de Everson. Luciano foi outro a desperdiçar uma finalização ao parar no goleiro atleticano após passe de Liziero. A blitz final paulista seguiu sem capricho na hora do chute.





FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO





ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Battaglia e Júnior Alonso; Scarpa (Palacios), Alan Franco, Otávio (Bruno Fuchs) e Arana (Rubens); Bernard (Igor Gomes), Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito





SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo, Liziero (Nestor), Rato (Erick), Lucas e Luciano (André Silva); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía





Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Bruno Boschilia e Nailton Júnior De Sousa Oliveira

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Júnior Alonso, Saravia, Alan Franco (CAM); Luiz Gustavo, Rato, Luciano, Rafinha (SPO)