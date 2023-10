Atlético-MG vence, Palmeiras é vaiado no Allianz e vê crise aumentar

O Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque, nesta quinta-feira (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk e Paulinho marcaram para o Galo e acentuaram a crise nos alviverdes.







Parte da torcida vaiou e Leila Pereira foi alvo de protestos da organizada. A Mancha Verde entoou cânticos contra a presidente e o dirigente Anderson Barros, e escutou-se assobios de reprovação ao time em vários momentos do jogo e no apito final.





Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 43 pontos e encostou no G6 (zona de classificação direta à Libertadores). A equipe mineira está há um ponto do Athletico, atual 6º colocado. De quebra, o Galo quebrou um tabu de dez partidas sem vencer o Palmeiras.

O Palmeiras amarga uma sequência de quatro jogos sem vencer e cai para a 5ª posição, com os mesmos 44 pontos —agora são 14 de distância ao líder Botafogo, que soma 58.





Vale lembrar que o panorama pode mudar com o resultado do jogo entre Fluminense x Corinthians, que acontece ainda hoje e pode embolar mais a briga lá na frente.

Palmeiras e Atlético-MG voltam a campo no próximo domingo (22), pela próxima rodada do Brasileiro. O Galo terá pela frente um clássico diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 16h, enquanto os paulistas encaram o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30.





PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Jhon Jhon), Raphael Veiga (López); Kevin (Luis Guilherme), Rony (Breno Lopes) e Endrick. T.: João Martins





ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, M. Lemos (Jemerson), Guilherme Arana (Pavón); Otávio, Alan Franco, Zaracho, Igor Gomes (Rubens); Hulk e Paulinho. T.: Luiz Felipe Scolari