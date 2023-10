Fundo americano faz oferta pelo SAF do Londrina EC; gestor desconversa

Uma nova proposta de compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Londrina foi apresentada durante uma reunião do Conselho de Representantes nesta segunda-feira (16). Segundo o repórter Reinaldo Furlan, da rádio Paiquerê 91,7, o gestor Sergio Malucelli levou a oferta de R$ 130 milhões de um fundo norte-americano.





Esse montante incluiria a compra do Centro de Treinamento, com uma parcela da ordem de R$ 40 a R$ 45 milhões, conforme apurou Furlan. Procurado pela FOLHA, Malucelli confirmou que apresentou a proposta ao conselho do LEC e que não pode dar mais detalhes, uma vez que é uma informação sigilosa. “Está muito prematuro ainda”.

Neste ano, o grupo russo TSI (Total Spors Investiment) chegou a se aproximar do clube, mas não formalizou uma proposta para compra da SAF.





O presidente do LEC, Getúlio Castilho, confirmou que o gestor “deixou uma proposta” na reunião, um documento que é “mais uma consulta financeira, uma assessoria financeira". Também, prometeu analisar e dar um retorno sobre o que está posto na mesa.





Castilho disse que o Londrina deve manter o futebol sob gestão da SM. “O contrato está vigente. Ele [Malucelli] tem que se programar, porque a gestão é dele. Enquanto não tiver nada ao contrário, ele tem que tocar o time”.