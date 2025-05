Atuações ruins pesam e Caixinha deve preparar Santos com mudanças por vaga

O técnico Pedro Caixinha deve fazer alterações no Santos para o jogo contra o Água Santa, domingo (16), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, um duelo importante por uma vaga nas quartas de final.





As atuações individuais ruins pesaram e Caixinha avalia mexer, novamente, no setor defensivo. Caixinha dará respaldo aos jogadores e evitará a exposição neste momento.





O zagueiro João Basso e lateral Léo Godoy erraram muito na derrota por 2 a 1 para o Corinthians e devem ir para o banco.





O treinador reconhece suas poucas opções no setor, mas procura alternativas. Gil não se encaixou no estilo do jogo do português e pouco é utilizado.





Em coletiva, Caixinha revelou uma insegurança por parte de Luisão, que falhou no gol no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP. O jovem de 21 anos não lidou bem e está abalado mentalmente.





Não vou discutir decisões técnicas. Posso dizer que o Luisão, pelo gol que ocorreu contra o Botafogo-SP, não está no melhor nível de confiança para poder iniciar nessa posição. Nós jogamos com uma estrutura diferente. O Gil saiu no último jogo e não tinha condição de iniciar esse jogo. Nós queremos que nossa equipe jogue com a linha defensiva no meio campo. Com as características do Gil é mais difícil Pedro Caixinha





Na lateral, Léo Godoy tem a confiança do técnico, mas os erros no clássico renderam broncas e toques até de Neymar. A falta de regularidade deve levá-lo ao banco. JP Chermont seria o titular.





Outra mudança pode ocorrer no meio-campo. Com Diego Pituca em baixa, João Schmidt e Gabriel Bontempo esperam por uma chance.





O Santos reconhece a dificuldade, mas confia na classificação às quartas do Paulistão. O Santos precisará vencer os próximos três jogos para conseguir a vaga sem depender de outros resultados.