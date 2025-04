Ausência de Neymar na semifinal após o Carnaval intriga torcedores; relembre folias do craque

Semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos. E Neymar, o principal jogador do Brasil, nem entrou em campo. Ficou no banco de reservas e viu o Peixe perder por 2 a 1 para o Timão e ser eliminado.





A ausência do craque, porém, tem sido muito contestada nas redes sociais. Sobretudo pelo fato de isso acontecer dias após ele ser visto curtindo o Carnaval na Marquês de Sapucaí com a família e amigos.





Pelo perfil no Instagram, Neymar disse que sentiu um desconforto, que não passou no teste antes do jogo e que seu maior desejo era ter entrado em campo. Mas ele estava no banco de reservas durante a partida.





Dias antes, pulou o Carnaval no Rio de Janeiro. Apesar de não ter desfilado e de ter ido em "modo família", ele aproveitou uma folga do time para viajar à cidade com Bruna Biancardi. Neymar não participava da folia havia cinco anos.





Apesar disso, o jogador nunca escondeu que adora o Carnaval. Em anos anteriores, já apareceu vestido de Super-Homem em bloco, sambou em camarote de Salvador, subiu no trio do grupo Harmonia do Samba, assumiu namoro com Bruna Marquezine na Sapucaí em 2013.





Em 2019, enquanto tratava uma lesão no pé, o então atleta do PSG foi curtir as folias do Rio e de Salvador e isso teria gerado incômodo no clube. Também foi visto aos beijos com Anitta.





No Carnaval de 2025, Neymar ficou na área mais Vip e restrita do Nosso Camarote com pouquíssimas pessoas. No local havia um buffet completo só para ele.





Ele ainda foi visto com a mulher na pista entre nos desfiles da Beija-Flor e Salgueiro, algo que é proibido segundo regras da Liesa. Fez selfies e foi tietado pelos garis que limpam a avenida.





REPERCUSSÃO NAS REDES





O fato do maior nome do futebol brasileiro não ter entrado em campo no jogo decisivo na arena corintiana tem chateado torcedores. Mas também há espaço para que os memes povoem a web.





No X, não são poucos os comentários sobre isso. "Melhores momentos do Neymar contra o Corinthians", publicou um seguidor com um vídeo dele dançando num camarote.





"O Neymar de fora do primeiro jogo decisivo após curtir o Carnaval é a prova de que ele veio fazer no Brasil para farra", postou outra.





"Neymar voltou para o Santos para decepcionar a única torcida que ainda esperava algo dele. Para o resto das pessoas normais, não existe surpresa nem novidade", opinou outro perfil.