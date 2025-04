Corinthians supera Santos sem Neymar e volta à final do Paulista após cinco anos

Sem poder contar com Neymar, fora da partida devido a dores na coxa esquerda, o Santos foi superado pelo Corinthians na noite deste domingo (9) por 2 a 1, com o time do Parque São Jorge assegurando seu retorno à final do Campeonato Paulista após cinco anos.





O primeiro gol do jogo saiu logo aos 11 minutos de partida, com o atacante Yuri Alberto escorando para o fundo das redes após cruzamento certeiro de Memphis Depay.





Sem poder contar com seu camisa 10, o Santos teve dificuldades para criar jogadas no meio e chegar com perigo ao gol de Hugo Souza.





Em uma das primeiras jogadas da equipe praiana no campo do adversário, o centroavante Tiquinho Soares aproveitou cobrança de escanteio de Guilherme e fez de cabeça no fim da primeira etapa.





Logo aos 10 da etapa complementar, saiu o segundo do Corinthians dos pés de Garro, que recebeu passe do estreante Angileri dentro da grande área e acertou um belo chute no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Gabriel Brazão.





A partida aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo fato de o alvinegro ter a melhor campanha durante a fase de grupos, e foi acompanhada por cerca de 48 mil torcedores.





O Corinthians agora aguarda o confronto entre Palmeiras e São Paulo, na segunda-feira às 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para conhecer o adversário na decisão.





A última vez em que o time do Parque São Jorge havia alcançado a final do estadual foi em 2020, quando acabou superado pelo Palmeiras.





O último título veio no ano anterior, com vitória sobre o São Paulo na decisão.





Os comandados de Ramón Díaz buscam ampliar a hegemonia do Corinthians como o maior vencedor do Paulista. São 30 títulos té aqui. Em seguida vem o Palmeiras, atual tricampeão, com 26 taças levantadas, e São Paulo e Santos, com 22 cada.





Em 2025, o Corinthians vive um ano de altos e baixos. Tem, de longe, a melhor campanha do Campeonato Paulista. Na primeira fase, em doze partidas, venceu oito, empatou três e perdeu só uma –o clássico para o São Paulo, por 3 a 1.





Um dos destaques da equipe, o holandês Memphis Depay foi convocado para sua seleção, o que não acontecia desde a Eurocopa do ano passado. O comandante da seleção europeia, Ronald Koeman, chegou a vir ao Brasil para acompanhar os treinos do atleta de 31 anos no Corinthians.





Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto têm sido os principais destaques da equipe do meio para a frente. O time também contou com os gols de Talles Magno, artilheiro do Corinthians no estadual com cinco gols, para obter a boa campanha, que lhe dá o direito de jogar a segunda partida da decisão em casa. Os dois jogos da decisão estão previstas para os dias 16 e 27 de março.





A equipe, entretanto, tem tido dificuldades na pré-Libertadores. No primeiro mata-mata, sofreu para eliminar o modesto Universidad Central, da Venezuela. Na partida de ida, empate por 1 a 1 em Caracas; na Neo Química Arena, vitória suada, por 3 a 2, que veio só no fim do jogo.





Na fase seguinte, contra o Barcelona-EQU, o Corinthians tomou 3 a 0 na primeira partida, em Guayaquil, e houve relatos de cobranças e discussões no vestiário após a partida. A equipe agora busca a virada na próxima quarta-feira (12), às 21h30, em Itaquera.





A vitória deste domingo contra o Santos pode dar algum alívio para Ramón Diaz ter um pouco mais de tranquilidade para preparar a equipe no início da semana para a importante disputa contra o time equatoriano que vale vaga na fase de grupos da Libertadores.





Na segunda semifinal do Paulista, ainda que o Palmeiras tenha tido uma campanha superior à do São Paulo e a terceira melhor do campeonato -com seis vitórias, cinco empates e uma derrota, marcando 23 pontos-, a equipe de Abel Ferreira sofreu para passar da primeira fase do torneio.





O alviverde terminou o seu grupo em segundo lugar, atrás do São Bernardo, e a vaga só veio na última rodada, em triunfo por 3 a 2 sobre o Mirassol, com o gol da vitória vindo já no fim da partida.





Nas quartas de final, porém, contra o próprio São Bernardo, vitória tranquila, por 3 a 0, no ABC Paulista.





Para a partida contra o São Paulo, o Palmeiras deve ter a estreia de sua principal contratação da temporada, o atacante Vitor Roque, que estava no Bétis, da Espanha. Destaque pelo Athletico-PR há duas temporadas, o atacante de 20 anos não conseguiu se firmar no Barcelona e, agora, depois de empréstimo para o time de Sevilla, volta em definitivo para o Brasil para tentar retomar as atuações de destaque.





Do outro lado, o São Paulo, que tem como destaques Lucas e Oscar, vive uma temporada regular, mas sem brilho. Terminou a fase de grupos na liderança de seu grupo, com 19 pontos, com um futebol que nem sempre agradou o torcedor e pôs alguma pressão sobre o técnico argentino Luis Zubeldía. Foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas durante a disputa. Nas quartas de finais, em outra apresentação ruim, a equipe superou o Novorizontino por 1 a 0, no Morumbi.





Quando Palmeiras e São Paulo se enfrentaram pela fase de grupos, também no Allianz, o resultado foi 0 a 0.





CORINTHIANS

Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Raniele (Alex Santana), José Martínez, Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero) Técnico: Ramón Díaz





SANTOS

Gabriel Brazão, JP Chermont (Léo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Barreal) e Soteldo (Deivid Washington); Thaciano (Rollheiser), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha





Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público total: 48.046

Renda: R$ 3.469.727,00

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Angileri e José Martínez (COR); Gil (SAN)

Cartões vermelhos: Zé Ivaldo e Escobar (SAN)

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 12', e Tiquinho Soares (SAN), aos 38'/1ºT; Rodrigo Garro (COR), aos 10'/2ºT.