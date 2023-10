Ausência de zagueiro expõe falha do Santos e cria problema contra o Z4

A defesa do Santos deve voltar a ser um problema com a ausência de João Basso. Com poucas opções para o setor, o técnico Marcelo Fernandes contará com Messias e Joaquim, ambos pendurados, para enfrentar o Flamengo, nesta quarta (1), às 20h, no Mané Garrincha, pela 31ª rodada do Brasileiro.







O Santos voltou a ficar exposto com a falta de opção na defesa após um planejamento ruim na janela de transferências. Basso foi diagnosticado com uma lesão séria no posterior da coxa esquerda e pode não jogar até o final do ano.





Na janela, a diretoria rescindiu com Maicon, emprestou Luiz Felipe e desistiu do defensor Juan Pablo Varga após realização dos exames médicos. O costarriquenho esteve no CT Rei Pelé para acertar contrato, mas não convenceu após os testes.

Mesmo ciente da fragilidade na zaga, a diretoria optou por contratar apenas João Basso, que se tornou titular rapidamente e agora está lesionado.





Com Basso e Alex no departamento médico, o Santos só tem três zagueiros de origem à disposição: Joaquim, Messias e Jair. Jair, de 18 anos, porém, está recém-recuperado de cirurgia no joelho e ainda busca recuperação física e ritmo de jogo.





Já com problemas antes de perder João Basso e com a ideia de escalar três zagueiros, o técnico Marcelo Fernandes improvisou o lateral-esquerdo Dodô na função. O lateral-direito João Lucas também tem treinado na posição.