Ayrton Lucas terá chance nos clássicos para reconquistar torcida do Flamengo

A lesão de Alex Sandro dará uma responsabilidade extra ao lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Em baixa desde o ano passado, o jogador pode aproveitar a oportunidade pelo menos pelos próximos jogos para reconquistar a torcida e dar um recado ao técnico Filipe Luís nesse período importante de testes do elenco.







Alex Sandro deve ficar fora entre duas e três semanas. O Flamengo enfrenta o Botafogo na quarta, o Vasco sábado e o Maricá no fim de semana seguinte. Depois, terá a fase final do Campeonato Carioca.

Ayrton perdeu a vaga logo que o lateral mais experiente chegou ao Fla. Com Filipe Luís não houve nem disputa e o mais jovem só ganhou chances quando o experiente não estava à disposição. Em 2025, isso se manteve. Ele entrou em campo quatro vezes, sendo titular em duas e saindo do banco outras duas.





Fato é que Filipe Luís não vai forçar o elenco mesmo tendo todos à disposição. Assim como aconteceu na última temporada, o treinador deve fazer um controle de carga com Alex Sandro para tê-lo nas partidas mais decisivas. Ayrton precisa responder para ganhar esse tipo de oportunidade com mais frequência.





Ayrton Lucas foi pupilo e roubou a posição de Filipe Luís nos tempos de jogador. O lateral chegou bem ao Flamengo e o atual treinador acabou perdendo a titularidade por causa dos problemas físicos. Os dois conversavam muito quando o ex-Fluminense desembarcou no Ninho.





O principal motivo da escolha de Filipe Luís é o momento. O treinador entende que Ayrton não está bem desde o ano passado, sem confiança. Por outro lado, Alex Sandro chegou em boa forma ao Fla e logo despontou como favorito.





No ano passado, Filipe saiu em defesa de Ayrton Lucas. O jogador foi vaiado pela torcida no Maracanã e o treinador criticou a atitude. "Elogio o Ayrton hoje de novo. Fez um grande jogo, errou alguns passes, é normal, tomou algumas decisões erradas com a bola, normal também. O que me incomoda é que temos um jogador que tem um futuro tremendo, é um patrimônio do clube, e nossa torcida coloca em xeque um patrimônio nosso. Um jogador que nos ajudou a dar uma Libertadores, foi crucial quando me machuquei. A única coisa é: apoiem o Ayrton Lucas. Com a confiança da torcida, ele vai ser cada vez melhor. Quando ele erra, vem esse barulho da torcida e isso incomoda", disse Filipe em outubro de 2024.





Ayrton Lucas também sentirá a pressão na disputa entre os três laterais-esquerdos. Alex Sandro chegou após a lesão de Matias Viña, mas o uruguaio, uma das contratações mais caras do ano passado, retorna no segundo semestre. Com três no setor, o Flamengo deve precisar se desfazer de um deles na reta final da temporada.





