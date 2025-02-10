Neymar perdeu 40 bolas e acertou o gol apenas uma vez em 120 minutos

Neymar não teve os dois primeiros jogos dos sonhos em seu retorno ao Santos, registrando números discretos nos tropeços da equipe da Baixada Santista diante de Botafogo-SP e Novorizontino.





Neymar só deu um chute a gol nas duas partidas combinadas. Foram sete finalizações contra o time de Ribeirão Preto, com uma na direção da meta defendida por João Carlos, que evitou o que seria um golaço na estreia do astro. Já diante do Novorizontino, Neymar só arriscou um chute, que foi para fora.





Ele sofreu nove faltas, perdeu a bola 40 vezes e acertou apenas três de 14 dribles tentados até agora, de acordo com dados do Sofascore. Ao todo, ele deu 119 toques na bola e deu um passe decisivo, completou 46 dos 57 passes tentados e criou uma chance, que foi desperdiçada por companheiro.





O camisa 10 do Peixe já atuou por cerca de 120 minutos. Ele entrou depois do intervalo no primeiro jogo e começou o segundo como titular, atuando por cerca de 75 minutos. Neymar acabou se destacando individualmente mais na estreia, apesar de ter estado em campo por menos tempo, sendo avaliado com nota 7,4 pela plataforma especializada -diante dos 6,0 que recebeu no segundo jogo.





Neymar e o Santos voltam a campo na quarta (12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 9 rodada do Paulistão. Será o primeiro clássico do jogador desde sua repatriação pelo time da Vila Belmiro, que reencontrará o amigo Memphis Depay.



