Barça pode ir atrás de Bruno Fernandes se não conseguir Haaland, diz jornal

O Barcelona, apesar de estar passando por uma situação financeira complicada, está planejando fazer investimentos e trazer novos nomes para o time para a próxima temporada e, além de Erling Haaland, o meia Bruno Fernandes, do Manchester United, também aparece entre os desejos do clube.



Joan Laporta, presidente do Barça, está "confiante" na contratação de Haaland, apesar da concorrência acirrada do Real Madrid e do PSG e, agora, a notícia que surge pelo El Nacional é que, caso o clube não consiga contratar o atacante, o Barça deve voltar seus esforços para Bruno Fernandes, que vem se destacando no United.



A publicação ressalta que, se o português chegar, uma das jovens promessas do time, Gavi ou Pedri deve ser sacrificado, já que ocupam a mesma faixa do campo. Além disso, é preciso destacar a boa relação que Bruno Fernandes tem com Cristiano Ronaldo tanto no Manchester United, quanto na seleção portuguesa, o que pode dificultar o acordo.



O meia tem contrato com o Manchester United até 2025, com possibilidade de extensão por mais um ano e a publicação ressalta que os ingleses não pretendem perder o jogador, o que deve aumentar ainda mais o esforço necessário para o Barcelona.

Um fator que pode ser decisivo no futuro de Bruno Fernandes é a Liga dos Campeões. Nesse momento, nem Barcelona nem Manchester United estão em zona de classificação para a próxima temporada, o que significa uma queda de orçamento e um ano menos atrativo para o jogador de 27 anos.