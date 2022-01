Guardiola, Mancini e Tuchel disputam prêmio The Best

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) os finalistas ao prêmio de melhor treinador de futebol masculino e feminino em 2021. Os vencedores serão conhecidos no próxima dia 17, na cerimônia do prêmio The Best.

Entre os representantes do futebol masculino os finalistas são: Pep Guardiola (técnico do Manchester City), Roberto Mancini (técnico da seleção da Itália) e Thomas Tuchel (técnico do Chelsea).

Já no futebol feminino os finalistas foram Lluís Cortés (técnico do Barcelona), Emma Hayes (técnica do Chelsea) e Sarina Wiegman (técnica da seleção da Inglaterra).





O júri internacional que vai decidir os melhores na posição é formado pelos atuais treinadores e capitães de todas as seleções femininas e masculinas, um jornalista especialista de cada território representado por uma seleção nacional e torcedores cadastrados no site da Fifa.