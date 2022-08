Bayern e Barcelona caem em grupo da morte na Champions

A Uefa sorteou, na tarde desta quinta-feira (25), os grupos da Liga dos Campeões 2022/23, em um evento que aconteceu em Istambul, na Turquia - onde será realizada a final da principal competição europeia desta temporada.







A definição dos grupos garantiu diversos jogos imperdíveis para o fã de futebol: o Barcelona, de Robert Lewandowski, enfrentará o Bayern, ex-clube do polonês; Haaland reencontrará o Borussia Dortmund e o PSG de Messi, Neymar e Mbappé duela contra a Juventus.



As 32 equipes foram divididas em quatro potes com oito equipes cada -cada grupo tem uma equipe sorteada de cada um dos potes. Equipes do mesmo país não podiam ser sorteadas no mesmo grupo.

Dois ex-meio-campistas participaram do sorteio: Yaya Touré, com boas passagens por Barcelona e Manchester City, e Hamit Altintop, finalista da Champions com o Bayern de Munique na temporada 2009/10.