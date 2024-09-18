Pesquisar
Champions League
FUTEBOL EUROPEU
Sorteio na Liga dos Campões não facilita caminho para PSG e Real Madrid
Entenda
Por que atuação épica de Vini Jr na Champions não vale para a Bola de Ouro
Bíceps femoral
Real confirma lesão de Mbappé, que deve perder clássico e jogo da Champions
Entenda
Gol na Champions faz Endrick ampliar lista de marcas e recordes; veja todos
18 set 2024 às 15:00
Do Liverpool
Alisson critica novo formado da Liga dos Campeões
17 set 2024 às 14:00
Saiba mais
Champions estreia com 'cara de liga' e mais times
17 set 2024 às 12:00
'Um sonho'
Dois dias após título da Champions, Real Madrid anuncia contratação de Mbappé
03 jun 2024 às 17:31
Favorito ao premio
Gol na final da Champions aumenta expectativa por Bola de Ouro para Vini Jr.
03 jun 2024 às 11:00
Seis gols
Vini Jr é eleito melhor jogador e único brasileiro na seleção da Champions
03 jun 2024 às 10:40
20 gols
Vini Jr. entra no top-10 de brasileiros artilheiros da Liga dos Campeões
02 mai 2024 às 12:00
Confira
Uefa define datas e horários das semifinais da Liga dos Campeões
18 abr 2024 às 11:00
Diz jornal
Com R$ 490 milhões, Real Madrid é o time que mais lucrou nesta Champions
09 abr 2024 às 13:30
Mais um caso
Vinicius Jr cobra punição após cânticos racistas antes de jogo da Champions
14 mar 2024 às 15:07
Ano recheado
Calendário esportivo de 2024 tem Olimpíadas, Copa América e Eurocopa
02 jan 2024 às 10:56
Contra o Al Ahly, do Egito
Fluminense estreia no Mundial de Clubes nesta segunda
18 dez 2023 às 10:45
Sabia?
Entenda a relação do Oasis com o Manchester City
12 jun 2023 às 09:48
Primeira vez
Depois de 15 anos e 2 bi de euros, Manchester City vence a Champions League 2023
10 jun 2023 às 18:47
Palco de Dua Lipa e Alicia Keys
Anitta mira a Europa com show na final da Champions League; assista
10 jun 2023 às 17:44
Goleada para o City
Na mira da CBF, Ancelotti projeta próxima temporada do Real
18 mai 2023 às 12:38
Efeito imediato
Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo do time
22 nov 2022 às 15:07
Confira
Bayern e Barcelona caem em grupo da morte na Champions
26 ago 2022 às 09:21
CONFIRA A AGENDA
Terça tem Libertadores, Sul-Americana e Champions League
12 abr 2022 às 12:42
CONFIRA A AGENDA
Semana de futebol tem Libertadores, Champions League e Copa Sul-Americana
04 abr 2022 às 11:31
