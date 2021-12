Benfica se classifica na Champions e Jorge Jesus fica mais longe do Flamengo

O torcedor do Flamengo provavelmente terá que esperar mais um pouco se quiser ver Jorge Jesus de volta ao clube.



Nesta quarta-feira (8), o Benfica (POR) do técnico português venceu o Dínamo de Kiev (UCR), em Lisboa, por 2 a 0, e se classificou para as oitavas de final da Champions League.



A equipe de Jesus se beneficiou da derrota do Barcelona (ESP) em Munique, para o Bayern (ALE), por 3 a 0. Thomas Müller, Leroy Sané e Jamal Musiala marcaram os gols dos alemães.



Com o resultado do Barça, que iniciou a rodada na vice-liderança, o Benfica avançou em segundo lugar no Grupo E, com 8 pontos. Os bávaros, que já haviam garantido um lugar na próxima fase, terminaram como líderes da chave, com 100% de aproveitamento -seis vitórias em seis partidas.

O Barcelona, terceiro colocado, disputará a Europa League. A última vez que o clube catalão havia sido eliminado na fase de grupos da Champions foi na temporada 2000/2001.



Além da crise agravada pela eliminação, a Europa League talvez represente o único caminho viável para que o time de Xavi se classifique à Champions League de 2022/2023. Em LaLiga, a equipe ocupa somente a sétima colocação.



Pelo Grupo F, o Manchester United (ING) empatou com o Young Boys (SUI) em 1 a 1, em Old Trafford, na estreia do técnico Ralf Rangnick com a equipe na Champions. Os ingleses já estavam classificados para o mata-mata.



O duelo entre Atalanta (ITA) e Villarreal (ESP), que definiria o segundo classificado, precisou ser adiado por conta da neve que caiu em Bérgamo, na Itália, condição que impossibilitou o início da partida. Os espanhóis são os vice-líderes, com 7 pontos, e os italianos vêm logo na sequência, com 6.



Mais cedo nesta quarta, Zenit (RUS) e Chelsea (ING) empataram em 3 a 3, na Rússia. O meio-campista Claudinho marcou um dos gols da equipe de São Petersburgo.



No outro jogo do Grupo H, a Juventus (ITA) bateu o Malmö (SUE) por 1 a 0 e se classificou como líder da chave, com 15 pontos. O Chelsea, com 13, avançou na segunda colocação.



Completando a rodada, o Lille derrotou o Wolfsburg, na Alemanha, por 3 a 1 e avançou em primeiro lugar no Grupo G. A outra vaga da chave ficou com Red Bull Salzburg, que, em casa, bateu o Sevilla por 1 a 0.