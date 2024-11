Botafogo celebra força mental, e Palmeiras critica arbitragem

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras que garantiu a retomada da ponta do Campeonato Brasileiro a duas rodadas para o fim da competição, na noite de terça-feira (26), os jogadores do Botafogo celebraram o aspecto mental da equipe após os tropeços recentes. Já os atletas alviverdes fizeram críticas ao trabalho da arbitragem.





"Muito feliz pela vitória, pelos três pontos. Isso mostra que em nenhum momento estávamos abalados", afirmou o atacante Igor Jesus.





O Botafogo vinha de empates com Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória, em uma sequência que havia lhe custado a liderança na rodada anterior e trazido à tona a preocupação de eventual repetição de 2023, quando o alvinegro caiu de produção na reta final da competição e foi ultrapassado pelo Palmeiras.





O jogador da seleção brasileira enalteceu o trabalho em equipe e projetou os próximos passos, com a final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG, no sábado (30), em Buenos Aires.





"Nós nos mantemos firme. Todos os dias, mentalmente, com todo o mundo se apoiando. E hoje, aqui, diante do Palmeiras, conseguimos uma vitória muito importante. Temos que manter o pé no chão para que possamos continuar batalhando. Estamos na final da Libertadores, temos que pensar nela e depois voltar a pensar no Brasileiro, que também é um campeonato muito importante", afirmou Jesus.





Já Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe e disparou duras críticas ao trabalho do árbitro Wilton Pereira Sampaio.





"Acho que começamos muito bem o jogo. Criamos chances para fazer o gol. Não fomos eficazes. Eles fizeram um gol de um escanteio que achamos de dentro [do campo] que não foi", disse o zagueiro paraguaio, em referência ao primeiro gol do Botafogo, que saiu após a marcação de um escanteio bastante contestado pelos palmeirenses.





"O árbitro é Fifa, achamos que é o melhor, mas há muito tempo que ele é sempre contra nós. Não gosto de reclamar, mas ele, como árbitro Fifa, tem que treinar, melhorar. Os últimos jogos dele foram muito fracos. Ele tem que evoluir, trabalhar. Todos erramos, mas o Sampaio está cada vez pior", afirmou Gómez.





"Buscamos o gol do adversário o tempo todo, mas não deu. Ainda temos dois jogos, vamos trabalhar para tentar ganhar e ver o que acontece", acrescentou o capitão.





Nas duas últimas rodadas, o Palmeiras visitará o Cruzeiro e encerrará sua participação no Brasileiro recebendo o Fluminense, no dia 8. Já o Botafogo visitará o Internacional e jogará na sequência com o São Paulo, no Nilton Santos.





O Botafogo tem 73 pontos, contra 70 do Palmeiras.