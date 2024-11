Leila promete boas-vindas a John Textor em meio a alfinetadas e tensão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), e a presidente Leila Pereira deixou as trocas de alfinetadas em segundo plano e afirmou que John Textor, dono da Saf do Botafogo, será "bem-vindo" caso resolva vir ao Allianz Parque para acompanhar a partida pelo Brasileiro.





"Ele [John Textor] vindo, será muito bem-vindo. Como todos que vem à nossa casa são muito bem-vindos, claro que sim", disse a dirigente alviverde no último domingo (24), após ser reeleita presidente do Palmeiras.





Leila e Textor possuem um largo histórico de conflitos e provocações. Os dirigentes somam desentendimentos desde a conquista do Brasileirão de 2024 pelo clube paulista. O dono da Saf do Botafogo alegou que houve manipulação de resultados na competição.





A presidente alviverde, inclusive, não foi ao Nilton Santos nesta temporada e teve boneco com o seu rosto enforcado próximo ao estádio carioca. Antes do jogo pelo Brasileirão, bonecos com fotos de Leila e do presidente Ednaldo Rodrigues foram pendurados em uma rampa em frente ao setor sul do estádio, onde ficou concentrada a torcida palmeirense.





Leila apontou falta de segurança para circular pelo estádio do Botafogo e não compareceu à derrota alviverde pela Libertadores. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, a mandatária acreditava que Textor deixou o clima insustentável ao fazer declarações que não podem ser comprovadas e que criaram uma rivalidade inexistente entre as equipes.





TEXTOR PROVOCOU ANTES DE JOGO PELA PONTA DO BRASILEIRÃO





O norte-americano afirmou que o Botafogo gosta de jogar no Allianz Parque. O time carioca eliminou o clube paulista nas oitavas de final da Copa Libertadores em duelo na casa alviverde.





"Gostamos de jogar no estádio deles. A gente vai bem lá e gosta de jogar na casa do Palmeiras. Vocês já viram isso", disse Textor.





ARTUR JORGE DISTRIBUIU INDIRETAS





O comandante reclamou de um possível "investimento" de concorrentes ao título em rivais do Botafogo. O treinador ainda criticou a arbitragem e afirmou que seu time não precisa de "dois, três pênaltis para se ganhar um jogo".





"Outros candidatos, que também muito investiram em rivais nossos, para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós do Botafogo estamos em uma posição de grande coerência em termos de comportamento e desempenho", falou o treinador.





JOGO VALE A LIDERANÇA DO BRASILEIRÃO





Palmeiras e Botafogo tem 70 pontos, mas os paulistas lideram por ter uma vitória a mais. O time de Abel Ferreira assumiu a ponta justamente na última rodada, após vencer o Atlético-GO. Os cariocas empataram com o Vitória.





Uma vitória para qualquer do lados garante a primeira colocação da tabela, já o empate é do Palmeiras. Os dois times terão mais dois compromissos até o fim do Brasileirão.