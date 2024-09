Botafogo elimina o São Paulo nos pênaltis e vai à semifinal da Libertadores

Cinco décadas depois de disputar a semifinal da Libertadores pela última vez, o Botafogo está de volta à penúltima fase da competição continental. Nesta quarta-feira (25), a equipe carioca eliminou o São Paulo no Morumbis, com uma vitória nos pênaltis (5 a 4), depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e avançou no mata-mata.



A última vez que o time da estrela solitária havia disputado a semifinal do continental foi em 1973, ano em que repetiu o desempenho de 1963, nas edições em que obteve até hoje os seus melhores resultados.

Na próxima fase, o Botafogo vai enfrentar o vencedor do confronto entre Flamengo e Peñarol-URU.



Desta vez, as duas equipes tiveram um duelo mais equilibrado, diferentemente do confronto de ida, no Rio de Janeiro, onde o time carioca foi dominante, embora não tenha conseguido converter em gol as chances que criou. No Morumbis, cada equipe dominou um tempo.

O time visitante foi quem se saiu melhor na primeira etapa, e com apenas 15 minutos conseguiu inaugurar o placar. Luiz Gustavo vacilou na saída da defesa, perdeu a bola para Savarino, que construiu uma jogada com Jesus, finalizada por Thiago Almada, de cabeça.



Enquanto o São Paulo se limitava a lançamentos longos, sobretudo na direção de Calleri, os visitantes continuaram rondando à grande área rival e tiveram novas chances de ampliar.

Os donos da casa, no entanto, tiveram a chance de reagir antes do intervalo. Já nos acréscimos, o árbitro foi chamado pelo VAR para conferir um lance duvidoso na grande área e considerou pênalti um desvio da bola no braço de Bastos. Na cobrança, porém, Lucas Moura acertou o travessão e a bola subiu para a linha de fundo.



Nos 45 minutos finais, o São Paulo, enfim, começou a levar perigo ao gol botafoguense. Mas ainda sofreu com a falta de pontaria de seus atacantes. Calleri, por exemplo, desperdiçou uma chance sozinho, debaixo da trave, onde recebeu um cruzamento de Luciano e finalizou para fora.

O argentino conseguiu se redimir já aos 42 minutos, quando empatou a partida de cabeça, após um novo cruzamento, desta vez de André Silva.



Nos minutos finais, atletas das duas equipes se envolveram em uma confusão à beira do gramado, e dois jogadores que não estavam atuando foram expulsos: o lateral são-paulino Rafinha, que já havia sido substituído na partida, e o goleiro reserva do Botafogo Gatito Fernandéz.

A briga esfriou a partida, que se arrastou até os pênaltis, quando o Botafogo venceu por 5 a 4.



Na semifinal, há a possibilidade de um novo duelo entre rivais brasileiros, mas para isso Flamengo terá de reverter a vantagem do Peñarol, do Uruguai, que depende de um empate para avançar no mata-mata. No Rio de Janeiro, a equipe visitante venceu o jogo de ida pelas quartas de final por 1 a 0. Em caso de uma vitória rubro-negra pela diferença mínima, o classificado será definido nos pênaltis.

Na outra chave, o Atlético Mineiro derrotou o Fluminense por 2 a 0, também nesta quarta-feira (25), em sua arena, em Belo Horizonte, e está de volta à semifinal após três anos. A última vez que a equipe mineira foi à penúltima fase da competição ocorreu em 2021, quando acabou eliminada pelo Palmeiras.



Curiosamente, quem ajudou o time de Minas a avançar desta vez foi justamente um ex-jogador da equipe alviverde. Coube a Deyverson marcar os dois gols sobre o tricolor carioca.



O Atlético vai encarar o River Plate na semifinal da competição continental. A equipe argentina superou o Colo-Colo nas quartas de final.





Ficha técnica



São Paulo 1 x 1 Botafogo





SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Bobadilla (Nestor); Rato (André Silva), Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía





BOTAFOGO

John; Vitinho, Bastos, Barboza (Adryelson) e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Tchê Tchê) e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.





Estádio: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 61.329

Renda: R$ 7.792.604,00

Juiz: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Cristián Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Bobadilla, Igor Vinícius, Welington e Nestor (SAO); Barboza, Marçal e John (BOT)

Cartões vermelhos: Rafinha (SAO) e Gatito Fernández (BOT)

Gol: Almada, aos 14 minutos do 1º tempo (BOT) e Calleri, aos 41 minutos do 2º tempo (SAO)