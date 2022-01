Botafogo-SP joga melhor e vence o inerte Santos na Vila Belmiro

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-SP na manhã deste sábado (29), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.



O time da Vila não teve uma boa atuação e pouco criou em casa. O Botafogo, mesmo com uma postura defensiva, produziu mais chances desde a etapa inicial e deu muito trabalho ao goleiro João Paulo. O gol da vitória foi de Matheus Carvalho, aos 18 minutos, numa falha geral da marcação santista.



O Santos soma apenas um ponto no Paulistão após o empate com a Inter de Limeira, enquanto o Botinha soma quatro depois do 0 a 0 com o Santo André. O Peixe é o segundo do Grupo D e espera pelas partidas de Bragantino, Ponte Preta e Santo André. A equipe de Ribeirão é vice-líder do Grupo C, atrás do Palmeiras.



Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Corinthians na quarta-feira (2), na Neo Quimíca Arena. O Botafogo receberá a Ferroviária na terça (1).

SANTOS

João Paulo, Emiliano Velázquez (Bruno Oliveira), Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez), Marcos Guilherme (Léo Baptistão) e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo T.: Leandro Silva (Cuquinha)

BOTAFOGO-SP

Deivity, Diego Guerra, Joseph e Joaquim; Marlon (Djalma), Filipe Soutto, Emerson Santos, Rafael Tavares (Mantuan) (Bruno Michel) e Jean; Dudu (Tiago Reis) e Luketa (Mateus Carvalho). T. : Leandro Zago

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Paulo Cesar Modesto

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões Amarelos: Marlon e Jean (BOT)

Público e renda: 7500/R$ 180.977,50