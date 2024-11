Botafogo vê chance de título diminuir, e Corinthians 'zera' rebaixamento

O Botafogo viu suas chances de título diminuírem, mas ainda assim se manterem altas após o tropeço contra o Cuiabá no último sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. O time carioca só empatou no Nilton Santos.





Na parte inferior da tabela, o Corinthians praticamente zerou a possibilidade de rebaixamento, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





Botafogo tropeça, e Palmeiras aumenta chances





O tropeço do Botafogo contra o Cuiabá fez a chance de título do Glorioso diminuir. Muito também porque o Palmeiras venceu o Grêmio e diminuiu a diferença dos cariocas na ponta apenas para quatro pontos.





O Fortaleza também viu sua possibilidade de título crescer. O Leão do Pici venceu o Vasco por 3 a 0, no Castelão, e diminuiu a diferença para o Botafogo para cinco pontos.





Flamengo, Internacional e São Paulo seguem com chances, mas com porcentagens muito baixas.





- Botafogo: 70,3% (era de 85,3% no início da rodada)

- Palmeiras: 22,6% (era de 10,6%)

- Fortaleza: 6% (era de 3,6%)

*Flamengo: 0,70% (era de 0,25%)

- Internacional: 0,29% (era de 0,22%)

- São Paulo: 0,14% (era de 0,10%)





E o rebaixamento?





O triunfo sobre o Vitória praticamente zerou a chance de rebaixamento do Corinthians. A equipe paulista venceu os baianos por 2 a 1, de virada, jogando fora de casa.





Quem também respirou foi o Juventude. A equipe gaúcha até saiu atrás do Bahia, mas buscou a virada por 2 a 1 em casa e ganhou alívio, deixando o Z4.





Em contrapartida, Athletico, Fluminense e Criciúma viram um aumento significativo em suas probabilidades. As equipes foram derrotadas por São Paulo, Fluminense e Cruzeiro na rodada, respectivamente.





- Atlético-GO: 99,96% (era de 99,93% no início da rodada)

- Cuiabá: 98,1% (era de 98,1%)

- Athletico-PR: 47,3% (era de 39,5%)

- Red Bull Bragantino: 41,5% (era de 43,1%)

- Juventude: 35,2% (era de 61,8%)

- Criciúma: 32,2% (era de 22,1%)

- Fluminense: 20,6% (era de 15,1%)

- Vitória: 18,3% (era de 9,7%)

- Grêmio: 5,6% (era de 3,7%)

- *Atlético-MG: 0,68% (era de 0,37%)

- Corinthians: 0,50% (era de 6,5%)

- Vasco: 0,027% (era de 0,042%)

*time ainda joga na rodada





