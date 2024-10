Brasil aproveita fragilidade do Peru e volta a vencer duas consecutivas nas Eliminatórias

A seleção brasileira conseguiu aproveitar a fragilidade do Peru nesta terça-feira (15) para voltar a vencer duas partidas consecutivas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mais do que isso, embora tenha deslanchado apenas no segundo tempo, ao ganhar por 4 a 0 também aliviou parte da pressão que vinha carregando por suas atuações apáticas no torneio.







No estádio Mané Garrincha, Raphinha marcou duas vezes, ambas de pênalti, sendo uma em cada um dos tempos, Andreas Pereira, de voleio, e Luis Henrique construíram o placar elástico.





O camisa 11 do Brasil ainda teve a chance de deixar o estádio em Brasília com três gols em sua conta, mas acertou o travessão em sua primeira grande chance na partida. O lance, porém, fatalmente acabaria anulado por impedimento do jogador do Barcelona.





Diante do domínio brasileiro, houve poucos momentos de exceção. Mas, em um deles, Edison Flores chegou a colocar a bola na rede do goleiro Ederson. O gol, porém, acabou anulado por impedimento, aos 11 minutos de jogo.





Com mais de 70% de posse de bola durante a maior parte do tempo, o Brasil só permitia chegadas do Peru em contra-ataques, que na maioria das vezes acabavam interceptados antes de criar grande perigo.





Quando tinha a bola, a equipe comandada por Dorival Júnior demonstrava paciência para furar o bloqueio adversário, ora explorando as laterais ora arriscando de fora da área. Depois de virar o primeiro tempo com 1 a 0 no placar –Raphinha abriu o marcador aos 38–, voltou a balançar a rede na etapa final aos 9, outra vez com o camisa 11, aos 26 e aos 29, respectivamente, com Andreas Pereira e Luiz Henrique.





Desde as duas primeiras rodadas do classificatório, quando goleou a Bolívia por 5 a 1 e bateu os próprios peruanos por 1 a 0, a equipe canarinho não tinha uma sequência com 100% de aproveitamento no torneio classificatório.





Na última rodada, venceu o Chile fora de casa, de virada, por 2 a 1. Apesar da pressão, Dorival sabia que a sequência dessa data Fifa era ideal para sair da crise, já que o Chile está na lanterna das Eliminatórias, com cinco pontos, enquanto os peruanos estão na penúltima posição, com seis.





O Brasil, por sua vez, chegou a 16 pontos e está em quarto, empatado com o Uruguai, que leva vantagem no saldo de gols. A equipe canarinho volta a campo no dia 14 de novembro, quando visita a Venezuela. Depois, no dia 19, recebe os uruguaios na Fonte Nova.





O torneio tem a Argentina na liderança isolada, com 22 pontos. Também nesta terça, os atuais campeões mundiais golearam a Bolívia, no Monumental de Núñez, por 6 a 0, com três gols de Lionel Messi. Lautaro, Julián Alvarez e Thiago Almada também balançaram a rede.





Vice-líder, a Colômbia foi outra que goleou nesta rodada. Em casa, fez 4 a 0 no Chile e chegou a 19 pontos.





Ficha técnica

Brasil 4 x 0 Peru





BRASIL

Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André), Gerson e Raphinha (Matheus Pereira); Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo (Andreas Pereira) e Igor Jesus (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.





PERU

Gallese, Miguel Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula (Andy Polo), Jesús Castillo (Sonne), Cartagena, Sergio Peña (Murrigarra) e Marcos López; Edison Flores (Grimaldo) e Bryan Reyna (Luís Ramos). Técnico: Jorge Fossati





Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Juiz: Esteban Ostojic (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

Cartões amarelos: Vanderson (BRA); Bryan Reyna, Castillo, Zambrano, Cartagena, Gallese (PER)

Gols: Raphinha, aos 37'/1ºT (1-0); aos 8'/2ºT (2-0); Andreas Pereira, 25'/2ºT (3-0); Luiz Henrique, 28'/2ºT (4-0)