Brasil cai para quinto no ranking de seleções da Fifa, pior posição desde 2016

O desempenho ruim da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 custou à formação comandada por Fernando Diniz duas posições no ranking de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol).







Em atualização publicada nesta quinta-feira (30), o Brasil aparece em quinto, ante a terceira posição em setembro. É a pior colocação desde agosto de 2016, quando o país estava em nono.





A queda no ranking reflete as derrotas da equipe nas partidas classificatórias para o Mundial. Nas últimas rodadas da competição, o Brasil engatou uma sequência inédita de três derrotas seguidas, para Uruguai (2 x 0), Colômbia (2 x 1) e Argentina (1 x 0).

A pior colocação já alcançada pela seleção pentacampeã no ranking da Fifa, criado em 1993, foi a 18ª, entre 2012 e 2013. Na época, o Brasil foi prejudicado por não disputar as Eliminatórias para a Copa de 2014, por ser o país anfitrião, o que impediu o time de somar pontos para o ranking.





A liderança do ranking da Fifa atualizado nesta quinta-feira seguiu com a atual campeã mundial Argentina, seguida pela França, que ficou com o vice-campeonato na Copa do Qatar.

A Inglaterra e a Bélgica, que lideram seus respectivos grupos na classificatória para a Eurocopa de 2024, já tendo garantido presença no torneio continental, subiram uma posição cada, se situando na terceira e quarta posição, respectivamente.





Completam o top dez cinco seleções europeias também classificadas para a Eurocopa: Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia.

Entre as seleções sul-americanas, o Uruguai, segundo colocado na tabela das Eliminatórias, subiu quatro lugares e foi para a 11ª posição, enquanto a Colômbia, terceiro nas classificatórias para o Mundial, subiu de 17º para 15º.





De todas as seleções, a que mais cresceu no ranking foi a de Camarões, que subiu nove posições e foi para 46º, graças ao bom desempenho nas Eliminatórias africanas para a Copa.





O próximo ranking será publicado pela Fifa em 21 de dezembro.