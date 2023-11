CBF muda rota e pretende contratar executivo para seleção em 2024

A CBF tem a intenção de contratar um diretor ou executivo para a seleção brasileira para 2024. É uma mudança de rumo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que até agora tem lidado diretamente com as questões do time nacional.







Publicidade

Publicidade

O pensamento do dirigente sempre foi de que, para contratar um diretor ou executivo, teria de encontrar alguém com conexão com o técnico da seleção.





Houve uma conversa de Ednaldo com o atual treinador Fernando Diniz sobre a necessidade de um diretor para funcionar na mediação entre eles. Inicialmente, Diniz indicou que gostaria de um contato direto com o presidente da CBF.

Publicidade





Assim tem a funcionado a seleção nos seis primeiros jogos da seleção. Ednaldo recebe de Diniz diretamente as demandas do time brasileiro, como ficar mais na Granja Comary ou viajar em voo charter mais cômodo. O dirigente acompanha a seleção nas viagens para verificar de perto o trabalho e necessidades.





Mas Ednaldo tem percebido que é preciso uma pessoa para dividir parte dessas tarefas e assumir mais diretamente funções relacionados ao time brasileiro.





Por isso, sua intenção é contratar um executivo para a próxima temporada. Mas isso, obviamente, vai depender de achar uma pessoa com o perfil desejado.