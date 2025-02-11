Brasil derrota Paraguai e se classifica para o Mundial Sub-20

O Brasil obteve a classificação para a próxima Copa do Mundo Sub-20 depois de vencer o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira (10) no estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), em Caracas (Venezuela).





Com o triunfo, o terceiro seguido no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, a seleção brasileira chegou ao total de nove pontos, ocupa a liderança e se garante entre os quatro primeiros colocados, o que dá direito à vaga no Mundial da categoria, que será disputado de 27 de setembro e 19 de outubro no Chile.

Após cumprir a primeira missão no Sul-Americano, o Brasil busca título da competição. Para isto terá que encarar mais dois adversários, a Argentina na quinta-feira (13) - de quem perdeu na estreia por 6 a 0 - e o Chile no domingo (16).





O jogo





O Brasil mostrou superioridade já nos primeiros minutos do confronto. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo o meia-atacante Gustavo Prado acertou um chute colocado para abrir o placar. Dois minutos depois, a equipe do técnico Ramon Menezes voltou a marcar, desta vez com Rayan.





O Paraguai chegou a descontar aos 24 minutos do primeiro tempo com Ángel Aguayo, mas o Brasil confirmou a vitória graças a um gol de Alisson aos 32 minutos da etapa final.



