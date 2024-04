Brasileirão 2024 chega como tira-teima na discussão sobre gramado sintético

A dificuldade para encontrar estudos definitivos sobre o tema envolve alguns elementos, segundo Jorge Pagura, presidente do órgão: amostragem de jogos, a diferença na composição do campo e a velocidade de evolução do sintético.

Para a Comissão Médica da CBF, dizer que a grama artificial é pior do que a natural é mais uma questão de opinião do que fruto de um balizamento científico.

Clubes paulistas deixam Libra e fecham com Liga Forte União por críticas a contrato com Globo

O Brasileirão 2024 começa neste sábado (13) já com um assunto pendente para as próximas edições: o gramado sintético é prejudicial à saúde dos jogadores? O plano é juntar informações dos clubes para tirar conclusão com base no que ocorre em solo nacional.

Debate interno





Entre os presidentes de clubes do Brasileirão, o debate no último conselho técnico da CBF foi acalorado. Não chegou a haver votação neste ano para o veto do sintético -a CBF reforçou que o prazo ficaria muito curto para mudanças de terreno já em 2024. Mas o assunto vai prosseguir em pelo menos duas esferas antes de voltar ano que vem: médicos e dirigentes que representam a comissão.



"Vamos discutir isso do ponto de vista científico, antes de discutir com a comissão de clubes, que é formada por pessoas que não são ligadas à parte científica e merecem uma satisfação nossa com base, sem viés", disse Pagura.

Publicidade



A comissão não vai envolver os jogadores nesse debate inicial. Ela entende que não tem prerrogativa de analisar o tema pelo prisma do jogo. Prefere focar na busca por dados estatísticos sobre saúde.



Alguns jogadores de clubes que mandam partidas no campo natural contaram ao UOL, sob condição de anonimato, que sentem dores mais fortes nas articulações após partidas no sintético. Outra reclamação é que o pé fica mais preso no terreno artificial.

Publicidade



No Pesquisão UOL 2023, 53,5% dos jogadores consultados de forma anônima disseram ser contra o uso de gramado sintético nas partidas de futebol.



"Conversei com fisiologistas e médicos. Vamos achar opiniões favoráveis e contrárias. Mas é baseado nos artigos, no que os atletas falam. Diretorias de clubes citam reclamações dos atletas", disse Alfredo Sampaio, presidente da Fenapaf.



O composto de cortiça -material usado na fabricação de rolhas de vinhos e espumantes- é o que preenche o campo do Nilton Santos, do Botafogo. E, mais recentemente, o do Palmeiras.



No Allianz Parque, saiu o termoplástico. A cortiça, segundo os fornecedores, traz uma sensação maior de maciez e deixa a temperatura mais próxima à do gramado natural.



O problema do termoplástico, a longo prazo, foi experimentado pelo próprio Palmeiras: ele derreteu, passou a se soltar e grudar na chuteira dos jogadores. O terreno ficou mais instável.



No caso da cortiça, a falta de manutenção pode fazer com que haja compactação (formação de blocos) e um desequilíbrio de quantidade entre as partes do campo. O jeito para evitar isso é trabalhar com frequência com uma máquina que tem escovas para manter o material solto e bem distribuído.



"Os parâmetros do Allianz estão melhores do que no ano passado. Estão mais semelhantes à grama natural. Nos testes, tem o índice mínimo e máximo. E dentro desse mínimo e máximo, você está mais perto ou mais distante da grama natural. Com esse sistema novo, a grama chegou muito próximo à grama natural, segundo o laboratório responsável", disse Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, responsável pela instalação do gramado no estádio do Palmeiras.